В США мужчину арестовали по подозрению в убийстве 36-летней давности

В США 65-летнего мужчину арестовали по подозрению в убийстве 36-летней давности. Об этом сообщает People.

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25-летнюю Карен Тейлор обнаружили без признаков жизни 27 мая 1988 года в ее доме в Бостоне, штат Массачусетс. Девушку 15 раз ударили ножом. С самого начала следователи заподозрили, что преступление мог совершить некий Джеймс Холломэн — в доме жертвы обнаружили чек на его имя. Несмотря на это, тогда судмедэксперты не смогли найти никаких доказательств его причастности к случившемуся.

Позднее расследование возобновили, и дело сумели раскрыть благодаря одному плевку. Детективы установили наблюдение за Холломэном и сумели получить его ДНК после того, как он плюнул около своего дома. Исследование с использованием последних достижений криминалистики показало, что биологический материал мужчины находился под ногтями Тейлор, а также на окурке и толстовке, найденных в ее доме. 19 сентября 65-летнего Холломэна арестовали. Отмечается, что ранее у него не было проблем с законом.

Адвокат Холломэна заявил, что сомневается в возможности точного сравнения ДНК по прошествии стольких лет после получения исходных образцов. При этом прокурор округа Саффолк назвал задержание Холломэна «примером отличной работы детективов и прокуроров с использованием современной криминологической науки». Следующее слушание по делу назначено на 27 октября.

Ранее в США удалось раскрыть дело 44-летней давности о расправе над женщиной. Выяснилось, что преступник был ее соседом.