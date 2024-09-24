В Петербурге курсант военной академии убил женщину, приняв ее за шпионку

Молодого человека из Санкт-Петербурга обвинили в убийстве слабослышащей женщины. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации журналистов, речь идет о 28-летнем Николае Тихонове. Он учится на третьем курсе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

В материале отмечается, что в ночь на 22 сентября гражданин отправился в один из городских клубов, чтобы отдохнуть. Там он познакомился с 41-летней женщиной по имени Надежда, которую впоследствии пригласил к себе домой.

«Когда они остались наедине, Николай заметил у Надежды в ухе странный предмет, который издавал шумы и шорохи. Парень вспомнил, что <...> Надежда расспрашивала его о службе и учебе в академии. Он сделал вывод, что женщина — украинская шпионка», — говорится в публикации.

В результате курсант сильно избил новую знакомую, после чего позвонил в полицию. Он заявил правоохранителям, что пригласил домой женщину, которая оказалась «хохлом и непонятно кем», и теперь намеревается ее убить.

Сразу после этого Тихонов бросил трубку, а на место происшествия выехали стражи порядка. В доме они обнаружили молодого человека, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и избитую Надежду. Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, но спасти жертву медики не смогли.

«Позже выяснилось, что в ухе у Надежды был слуховой аппарат, который Тихонов принял за шпионское устройство», — подчеркнули журналисты.

В связи с произошедшем сотрудники правоохранительных органов задержали Николая, возбудив против него уголовное дело об убийстве.