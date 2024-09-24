Уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова связано со строительством кадетских корпусов, ущерб от которого государству составил более 2,18 млрд рублей. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он получил взятку за преференции при их строительстве, ущерб был выявлен после проверки строительства этих кадетских корпусов.

"Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, два из которых Омский и Кемеровский. Все три корпуса строились фирмой "Олимпситистрой" под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову, - рассказал собеседник агентства. - На этих трех объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей".

По версии следствия, Тимур Иванов получил взятку за то, что обеспечил заключение контрактов на выгодных условиях для компании "Олимпситистрой" при строительстве этих трех корпусов. Также Иванов обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости, пояснили в правоохранительных органах.

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Сам Иванов утверждает, что эта индексация происходила из-за увеличения фактических объемов строительства, он настаивает, что все три корпуса были введены и работают в настоящее время. "Сам он даже не знает, кто принимал эти объекты на местах, конкурсные процедуры проходили не в Минобороны РФ, а среди сторонних организаций, в том числе главное военное строительное управление по спецобъектам и главное управление обустройства войск.