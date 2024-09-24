В магазинах Петербурга нашли семечки с вызывающим рак веществом

В каждой из десяти проверенных пачек семечек из магазинов Санкт-Петербурга содержался кадмий, сообщили в местной организации «Общественный контроль» по итогам своего исследования. Также изучение показало, что половина экземпляров имеют недовес в пачке.

В целом экспертиза показала, что во всех 10 отобранных образцах содержание ядовитого вещества соответствует действующей норме, но находится на грани. Хоть показатели и укладываются в действующую норму, количество этого вещества является высоким с точки зрения рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, отмечают общественники.

Кадмий — опасное токсичное вещество, обладающее способностью накапливаться в организме. Он вызывает у человека отравление и развитие патологий. Сильнее всего кадмий поражает почки и нервную систему, а также кости.

Ранее представители этой общественной организации нашли в куриной грудке одного из сетевых магазинов Санкт-Петербурга сальмонеллу. Десять образцов также направили на анализ в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных. Девять из них оказались соответствующими требованиям безопасности. Однако в филе грудки одного производителя обнаружили бактерию и превышение в 2,8 раза количества «мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов».

Роскачество в августе провело исследование, которое выявило признаки фальсификата во всех проверенных марках меда, продаваемого в сетевых магазинах. Отмечается, что в проверке участвовали 16 торговых марок продукта.