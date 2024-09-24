Корабль ВМС США получил повреждение на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке получило повреждение судно-заправщик USNS Big Horn ВМС США, которое сопровождало авианосную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln в ходе ближневосточного похода. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, корабль получил повреждение во время снабжения авианосной группы в «результате инцидента». Его подробности не приводятся.

Отмечается, что экипаж судна не пострадал и находится в безопасности. Признаков утечки топлива с корабля также нет.

Согласно источникам AP, Big Horn остается на плаву благодаря буксирам.