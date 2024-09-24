СК: В нижегородской колонии выявили заключенных, которые готовили захват и побег

Участников экстремистской организации, которые готовили побег из исправительной колонии и хотели захватить там заложников, выявили в Нижегородской области. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщили в СУ СК РФ по региону.

Отмечается, что возбуждены уголовные дела в отношении трех мужчин.

— По версии следствия, осужденные попытались вступить в религиозное экстремистское объединение, деятельность которого в 2010 году была запрещена в РФ. Они активно принимали в нем участие, пропагандируя радикальные религиозные догматы, — написали в Telegram-канале СУ СК.

В ходе обыска были также изъяты экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи. Подозреваемые изолированы и этапированы в следственный изолятор.

24 сентября уже сообщалось, что ФСБ совместно с ФСИН пресекла захват нижегородской колонии. В исправительной колонии № 6 радикально настроенные заключенные готовили теракт: они планировали нападение на работников учреждения и массовый побег.

Стало известно, что заключенный, погибший 23 августа при захвате заложников в волгоградской ИК-19, планировал принять участие в специальной военной операции на территории Украины. Незадолго до смерти, две недели назад, Башкатов С. связался с матерью и сообщил, что подписал контракт с Минобороны и должен был отправиться на СВО.