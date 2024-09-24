В Башкирии задержали начальника отдела полиции

В Башкирии по делу о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве задержаны начальник отдела полиции города Октябрьский и его заместитель, начальник следственного отдела, пишет РЕН ТВ.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Башкирии Евгений Каневский пояснил, что фигуранты дела были задержаны органами Следственного комитета республики при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ.

В зависимости от роли и степени участия каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В СК уточнили, что по местам жительства и службы подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, правоохранители проводят дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и наличия иных преступных фактов.

В следкоме Башкирии пояснили, что полковника Ильнура Абдуллина и подполковника Эльмиру Фаритову подозревают в крупной взятке — от 150 тыс. до 1 млн рублей, а также в особо крупном мошенничестве — на сумму больше 1 млн рублей.