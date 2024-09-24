ФСБ пресекла попытку захвата колонии в Нижегородской области

Была раскрыта и пресечена подготовка к теракту в колонии ИК-6 в Нижегородской области.

Осужденные радикалы готовили план захвата колонии ИК-6 в нижегородской области с использованием заточек и ножей. Заключенные планировали напасть на работников колонии и устроить массовый побег.

При попытке вооруженного нападения на сотрудников ФСИН радикалы были обезврежены силовиками. Четверо организаторов теракта задержаны. Против них возбуждены уголовные дела об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ), побеге (ст. 313 УК РФ), а также дезорганизации деятельности обеспечивающих изоляцию от общества учреждений (ст. 321 УК РФ).