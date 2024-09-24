В Калифорнии случилось второе за два дня ЧП с советским самолетом

Еще один самолет советского производства столкнулся с другим воздушным судном в Калифорнии. Об этом сообщает портал Aviation Safety Network. Российская газета

По данным портала, Як-50, выпущенный в 1984 году, врезался в американский частный самолет Beechcraft S35 Bonanza на взлетной полосе. Газета.Ru

Накануне сообщалось о столкновении в небе над Калифорнией учебно-тренировочных советского Як-52 и китайского Nanchang CJ-6A. В этой воздушной аварии погиб один из пилотов. Lenta.ru