Стали известны подробности похищения женщины в Балаково

В Саратовской области вторые сутки продолжаются поиски 47-летней владелицы клининговой компании Натальи А. В них принимают участие волонтеры и полиция. Вместе с тем, пока не определена точная причина похищения, рассматривается несколько версий, пишет RT в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Балаково, в ночь на 23 сентября. Неизвестные в масках посадили предпринимателя в её же автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Подруга пропавшей рассказала, что Наталья перед ЧП готовилась к своему дню рождения, выбирала кафе для праздника, обсуждала детали торжества.

«Наталья вела себя как обычно, никаких беспокойств. Её iPhone по геолокации находится где-то в километре от места исчезновения, а паспорт нашли во дворе дома, где её и похитили», — пояснила собеседница портала.

Источник в правоохранительных органах отметил, что долгов у пропавшей нет, явных ссор ни с кем не было. По его данным, рассматривается версия о том, что злоумышленники хотели угнать авто и забрали женщину.

Неизвестные похитили женщину на ее же автомобиле под Саратовом

Кроме того, силовики не исключают масштабный розыгрыш, устроенный на день рождения, пояснил собеседник портала.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору.