Мужчина случайно поджег мать во время пикника в Подмосковье

Следователи проводят проверку, после того как пенсионерка в Подмосковье получила ожоги во время пикника. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией.

«Днем 23 сентября мужчина с сожительницей и матерью приехали в Дмитровский городской округ с целью выпить водки и пожарить шашлык. Мужчина начал разводить угли в мангале, как вдруг подошла его 71-летняя мать, чтобы клюшкой поправить мангал, однако тот в результате манипуляций развалился. Сын от неожиданности отпрыгнул и уронил канистру с бензином, которую держал в руках, из-за чего полыхнуло пламя, перекинувшееся на мать. К счастью, мужчине быстро удалось потушить женщину», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что, несмотря на отказ от проведения медицинской экспертизы со стороны потерпевшей и заявлений очевидцев, что все произошло исключительно случайно, следственный отдел по Дмитрову Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области проводит проверку по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).