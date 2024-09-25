Россиян предупредили о росте мошеннических атак осенью

Осенью россиян ждет крупная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. Об этом РАНХиГС.

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Эксперты научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия» считают, что пик атак с технологией дипфейк придется на эту осень. Причины, которыми обусловлен прогноз, носят как технологический, так и политический характер, подчеркнул заведующий лабораторией Геннадий Слышкин.

В первую очередь, программы, с помощью которых формируется дипфейк, стали достаточно простыми в использовании, поэтому нет нужды в долгом обучении сотрудников колл-центров. Во-вторых, Украина оказалась в ситуации финансового кризиса и идеологической агонии, а поступления от мошенничества — это и хорошая денежная «подпитка», пояснил эксперт.

Слышкин предупредил, что в ближайшее время эта схема станет применяться массово. «Россиянам по видеосвязи будут звонить их "непосредственные руководители" или "близкие родственники" с просьбой перевести деньги или дать доступ к "Госуслугам"», — считает он.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники крадут аккаунты россиян на портале «Госуслуги», отправляя поддельные ссылки на запись к врачу. Мошенники пишут россиянам, представляясь специалистами Единой медицинской информационной-аналитической системы (ЕМИАС). Через чат-бот в Telegram они отправляют ссылку на портал, на котором, по их словам, можно записаться к врачу.