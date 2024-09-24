Стали известны условия содержания Пи Дидди в тюрьме

Рэпер Пи Дидди (Шон Комбс – настоящее имя) находится под особым контролем, чтобы у артиста не было попыток навредить себе. Об этом сообщает People со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Как отмечает издание, подобное наблюдение выполняется в качестве меры предосторожности. Источник уточнил, что к Пи Дидди относятся как к остальным ожидающим суда заключенным. Он добавил, что рэпер очень обеспокоен благополучием своих детей.

Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

В июле бывшая порноактриса Адрия Инглиш обвинила Комбса в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин.