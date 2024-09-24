ФСБ пресекла теракт по захвату российской колонии

Федеральная служба безопасности РФ совместно с Федеральной службой исполнения наказаний раскрыла планы нападения на сотрудников нижегородской колонии. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал Shot.

По словам источника издания, нападение на сотрудников колонии и массовый побег планировался радикалами в ИК №6 Нижегородской области.

В Белгородской области пресекли попытку контрабанды на Украину $40 тыс.

«О планах осужденных стало известно сотрудникам ФСБ и ФСИН, всех участников заговора оперативно обезвредили. Задержано минимум четверо организаторов неудавшегося нападения», - пишет канал.

Источник Shot уточнил, что возбуждены уголовные дела о терроризме.

Напомним, что 23 августа несколько заключенных захватили сотрудников исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области. Четверо сотрудников УФСИН погибли, еще четверо пострадали. Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников.