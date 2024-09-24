15 злоумышленников в масках открыли стрельбу возле кафе в селе Боровиха Алтайского края. Как сообщает Telegram-канал Shot, нападавшие скрылись на иномарке, в районе объявлен план «Перехват».

По информации канала, перестрелка случилась около 3:00 по местному времени 22 сентября. Толпа вооруженных мужчин вышла из кустов и стала стрелять из травматических пистолетов. С места банда скрылась на Honda Civic: последний раз они были замечены в направлении Барнаула.

Пострадали пять человек из числа жителей села. По предварительной информации, у двух компаний случился конфликт. Сейчас точно известен лишь один из нападавших: это 39-летний мужчина. Кроме того, распространена ориентировка на еще двух человек, личность которых достоверно не установлена.

Информацию о происшествии подтвердили в СУ СК России по Алтайскому краю. Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Отмечается, что в результате происшествия одному из пострадавших причинили тяжкий вред здоровью.

В результате следственно-оперативных и розыскных мероприятий задержан 41-летний местный житель. Иные участники инцидента устанавливаются.