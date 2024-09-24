Производитель дихлофоса прокомментировал гибель детей в Красноярском крае

Производитель аэрозолей разбирается в ситуации с возможным обнаружением следов дихлофоса в пробах многодетной семьи в Красноярском крае, где в результате отравления скончались четверо детей. Об этом РИА Новости сообщил представитель компании.

"Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации", - заявил собеседник агентства.

Как ранее сообщило региональное управление Следственного комитета, в анализах членов семьи обнаружили следы вещества, входящего в состав дихлофоса.

Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что причиной отравления мог стать дихлофос "Варан".

По данным следствия, средством в день трагедии обрабатывали дом семьи.

При этом в СК рассказали, что следователи продолжают рассматривать все версии отравления семьи, называть дихлофос причиной гибели детей преждевременно.

Для установления точной причины отравления подключены эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.

Напомним, в результате трагедии погибли четверо детей - 6, 11, 12 и 13 лет. Их родители выжили и находятся под наблюдением врачей, они были допрошены следователями.