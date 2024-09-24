Убившего двух мужчин в Приморье медведя застрелили

Медведя, который убил двух мужчин в дачном домике и задрал 35 собак в приюте для животных, застрелили в Приморье.

Об этом во вторник, 24 сентября, сообщила администрация Пожарского муниципального округа.

— Медведь ликвидирован, — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной такого поведения хищника было либо бешенство, либо ранение. К поискам животного профильными службами подключались также 15 добровольцев, передает РИА Новости.

Стало известно, что бурый медведь разодрал отца и сына в Приморском крае. Охотоведы искали хищника, местные власти дали разрешение на его отстрел. Что еще известно об этом случае и почему медведь мог наброситься на людей, выяснила «Вечерняя Москва».

Директор приюта «Друг» в Приморском крае Ольга Замышляева после этого сообщила, что медведь, растерзавший накануне двух мужчин в дачном доме под Лучегорском, убил в местном приюте 35 собак. По ее словам, из людей никто не пострадал, несмотря на то, что поблизости от приюта расположено предприятие, где постоянно есть охранники.