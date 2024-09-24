В Таганроге начался пожар из-за упавшего дрона

Днем во вторник, 24 сентября, в промышленной зоне Таганрога начался пожар из-за падения беспилотника. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале.

По данным Голубева, возгорание произошло на складе лесоматериалов. Информации о пострадавших пока нет.

По информации портала 161.ru, пожар начался в районе строительного рынка - загорелась кровля одного из павильонов.

Позже в Минобороны сообщили, что с 11:30 до 12:30 (по московскому времени) российские военные пресекли попытку атаки украинских беспилотников по объектам на территории РФ. Средствами ПВО были уничтожены три украинских дрона над Курской областью и один - над Белгородской областью.