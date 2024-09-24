СК высказался о версии отравления красноярской семьи дихлофосом

В Следственном комитете (СК) РФ подчеркнули, что называть дихлофос причиной смерти детей в Красноярском крае - преждевременно. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Красноярском крае после отравления умерли четверо детей (шести, 11, 12 и 13 лет), а их родители попали в больницу в тяжелом состоянии. По одной из версий, причиной отравления могли стать курица с приправой или пельмени на развес, купленные в магазине. По другой версии, семья могла отравиться химикатами, которые перепутали с приправами.

Продукты и найденные в доме химикаты отправили на экспертизы. Мать рассказала, что не добавляла в еду «посторонних веществ» во время готовки. По словам женщины, она использовала приправу только при приготовлении курицы, при этом курицу дети не ели.

СК опубликовал результаты анализов отравившейся под Красноярском семьи

Позже в СК сообщили, что в пробах, взятых у членов семьи, нашли следы инсектицидного средства от насекомых - скорее всего, дихлофоса. Следователи подчеркнули, что исследования проводились в отношении аэрозольного дихлофоса. Позже в СК заявили, что говорить об отравлении семьи дихлофосом преждевременно. Следователи продолжают рассматривать все версии.

Медицинский директор Института аналитической токсикологии Сергей Ловцевич заявил ТАСС, что дихлофос не мог стать причиной смерти детей. По его словам, распыленный дихлофос не способен вызвать такие последствия. По его мнению, к гибели детей привело пищевое отравление.