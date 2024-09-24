Бывшего министра российского региона заподозрили в махинациях с землей

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего министра образования Пензенской области, а ныне главы администрации Бессоновского района Александра Воронкова в связи с выявленными злоупотреблениями на посту. Об этом сообщил губернатор области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

По его словам, уличенный в должностном преступлении чиновник будет уволен с должности. В отношении Воронкова возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления»).

Губернатор отметил, что он неоднократно указывал экс-министру «на необходимость выстраивать свою работу в полном соответствии с законодательством».

«Бороться с нарушителями будем жесточайшим образом», — пообещал глава региона.

Воронков подозревается в незаконной передаче подконтрольному соучастнику в собственность восьми земельных участков без проведения конкурса, чтобы затем переоформить их на себя, добавили «Ленте.ру» в региональном управлении ФСБ. Сейчас в отношении чиновника проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Ущерб муниципальному бюджету оценивается в 1,6 миллиона рублей, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. По данным следствия, не позднее 15 мая глава Бессоновского района решил незаконно завладеть земельными участками общей площадью более 4000 квадратных метров в селе Бессоновка.