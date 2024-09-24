Пашаева заподозрили в получении госпособия за фейковое ранение

Экс-адвоката Эльмана Пашаева подозревают в незаконном получении 3 млн рублей бюджетных средств за поддельное ранение. Как сообщает Telegram-канал Mash, он мог получить поддельную справку, чтобы обогатиться благодаря пособию.

Накануне правоохранители допрашивали командира 95-го стрелкового полка Виктора Москаленко с позывным «Сид». После они вызвали на допрос еще двух человек, а также запросили дело по бойцу с позывным «Крюгер». Он работал медиком и, предположительно, мог выдать Пашаеву поддельную справку.

Кроме того, следователи изучают еще одну ситуацию. В июле экс-адвокат заявлял в своих социальных сетях, что выжил после удара украинского дрона-камикадзе. Он также пытался получить выплату, но в 5 бригаде, где он служил на тот момент, ему отказали, заподозрив неладное. Вскоре Пашаев оказался в Москве — по виду, без ранений.

Напомним, что в 2024 году Пашаев решил принять участие в специальной военной операции, для чего подписал контракт с Минобороны РФ. Он служил в одном подразделении с предпринимателем Алексеем Блиновским. 17 сентября СК заявил о задержании Пашаева: по версии следователей, он убедил мужа «королевы марафонов» в том, что может решить вопрос с их уголовным преследованием по делу об уклонении от уплаты налогов. За это он получил деньги «в особо крупном размере». Суд арестовал экс-адвоката.