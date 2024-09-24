Четыре жителя Белгорода пострадали при обстреле ВСУ

Система ПВО второй раз за сутки сработала в Белгородской области, сбито несколько воздушных целей. Четыре человека пострадали в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Сегодня второй раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя", - написал он.

Как сообщил Гладков, бригады скорой помощи доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в больницы Белгорода. По его информации, в результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, пожарные тушат очаги возгораний, на месте работает мэр Белгорода Валентин Демидов.