Участники нападения на офис Wildberries решили отправиться на СВО

Участвовавшие в нападении на офис Wildberries в Москве начали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне специальной военной операции (СВО). Газета.Ru

Отмечается, что фигуранты дела обжаловали свои аресты и вместе с этим попросили отправить их в зону СВО. Уточняется, что препятствий для прохождения воинской службы у них нет. Lenta.ru

Днем 18 сентября у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, семь получили ранения. В пресс-службе объединенной компании оператора наружной рекламы Russ и Wildberries (РВБ) заявили, что муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав попытался незаконно проникнуть в здание в сопровождении охраны и юристов. Бакальчук утверждал, что компания приехала на переговоры, но при попытке войти в здание произошел вооруженный конфликт. News.ru