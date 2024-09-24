Следы вещества, входящего в состав средства для травли насекомых, обнаружили в анализах отравившейся в красноярском селе семьи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее СК заявляло, что рассматривает несколько версий отравления членов семьи. Среди них было и вдыхание паров инсектицидного аэрозоля. Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли флаконы дихлофоса. Согласно результатам анализов, следы вещества, входящего в его состав, нашлись в пробах рвотных масс.

Ободранные обои и пестициды на полу: как жила семья, отравившаяся в Красноярском крае

Напомним, что в результате происшествия умерли четверо детей, шести, 11, 12 и 13 лет, а их родители попали в больницу в тяжелом состоянии. Первоначально рассматривалась версия, что причиной отравления могли стать курица или пельмени, приобретенные в местном магазине. Кроме того, СМИ писали, что семья могла отравиться пестицидами, которые якобы перепутали с приправами.