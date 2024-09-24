"Кухня на районе" и "Самокат" получили иски от заразившихся ботулизмом из-за салата

Пострадавшие от ботулизма россияне подали иск в суд на "Самокат" и "Кухню на районе".

Россияне. которые заразились ботулизмом после употребления салата с фасолью, подали в суд на "Самокат", а также на компанию-производителя блюда "Кухня на районе". Иск поступил 12 сентября, в нем пострадавшие требуют компенсации в размере 2 миллионов рублей для каждого.

Удовлетворить требования истцов в досудебном порядке компании отказались, об этом сообщает РБК.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что пострадавшими по делу об отравлении готовыми салатами из доставки были признаны более 100 человек.