Бакальчука обвинили в угрозах убийством

Основательница Wildberries Татьяна Ким (в замужестве — Бакальчук) подала заявление на Владислава Бакальчука из-за угроз убийством, пишет «МК». Заявление передали в следственные органы 19 сентября. News.ru

Ранее стало известно, что основательница Wildberries решила отказаться от фамилии мужа и вернуть девичью Ким. Lenta.ru

Между тем Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале обвинил Татьяну в том, что она остановила выплаты подрядчикам за строительство складов. По его словам, она поставила под угрозу работу миллионов людей и даже рост ВВП России. Вечерняя

Москва