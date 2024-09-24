Подозреваемый в убийстве жены и ребенка россиянин потребовал возвращения домой

Только что в Московском городском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы подозреваемого в убийстве жены и ребенка Александра Липатова. Фигурант уголовного дела просит отменить решение первой инстанции о своем аресте и требует возвращения домой.

© Российская Газета

Напомним, что Александр Липатов обвиняется в резонансном убийстве жены и сына в столичном ЖК "Лефортово парк". До поры до времени соседи не видели ничего подозрительного в представительном мужчине. Он уверенно строил карьеру, в Барнауле защитил диссертацию, устроился в подразделение Центробанка. Даже играл в волейбол за корпоративную команду.

В "Лефортово парк" Александр Липатов с семьей жил в квартире на 16 этаже. В воскресенье, 25 августа, его соседи сначала услышали крики, потом увидели во дворе страшную картину. Взбесившийся мужчина выбросил из окна и жену, и маленького сына. Все это происходило почти сразу после дня рождения главы семейства, которому исполнилось 39 лет.

Сам Липатов после содеянного выбросил из окна домашние вещи и лег. Стянутым во двор бойцам спецподразделений он не оказал сопротивления. Прямо из квартиры, по данным источников "РГ", его доставили в токсикологическое отделение одной из крупнейших клиник Москвы. Выяснилось, что у подозреваемого - передозировка антидепрессантами. Когда он пришел в себя, то выдал странные версии случившегося. Например, говорил, что всему виной переутомление на работе. И неверное распределение вещей в квартире. Из токсикологии его перевели в психиатрическую клинику. Но потом почти сразу - в Лефортовский районный суд, где был санкционирован его арест.

В установленные сроки Липатов обжаловал решение. Заседание по апелляции назначили на 24 сентября. В зале суда присутствует адвокат подозреваемого, сам он участвует дистанционно.