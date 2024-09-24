Бакальчука обвинили в угрозах убийством

Основательница Wildberries Татьяна Ким (в замужестве — Бакальчук) подала заявление на Владислава Бакальчука из-за угроз убийством, пишет «МК». Заявление передали в следственные органы 19 сентября.

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По данным издания, от Бакальчука могли поступать угрозы в адрес директора компании по развитию сервисов. В заявлении основательницы Wildberries упоминались фразы «Когда тебе в спину стреляют…», «Возмездие скоро настанет».

Также в заявлении Татьяны Ким указывается, что некий представитель Бакальчука собирался организовать захваты офисов с последующим уничтожением имущества и спровоцировать массовые беспорядки. За участие в акциях обещали порядка 12 тысяч рублей. Еще одно обвинение касалось неправомерного доступа к компьютерным данным. По сведениям основательницы Wildberries, из-за взлома многие заказы получили статус «отмены».

Ранее стало известно, что основательница Wildberries решила отказаться от фамилии мужа и вернуть девичью Ким. На это шуткой отреагировал Владислав Бакальчук. Он посчитал, что после смены фамилии Татьяна должна переименовать компанию и сменить имидж. Но подписчики не оценили юмор предпринимателя и указали, что так поступать «некрасиво».