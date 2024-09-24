Неизвестные похитили женщину на ее же автомобиле под Саратовом

В городе Балаково Саратовской области двое неизвестных насильно усадили 47-летнюю женщину в ее же автомобиль и скрылись. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 23 сентября у одного из домов на улице Бульвар Роз. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения потерпевшей. Следователи призвали откликнуться всех очевидцев, кто с 22:00 22 сентября по 1:00 23 сентября находились вблизи домов № 11 и № 13 по улице Бульвар Роз, а также водителей, чей видеорегистратор зафиксировал момент происшествия.

Как сообщает «Взгляд-инфо», речь идет о Наталье Алешниковой, у которой был автомобиль Toyota Rav 4 белого цвета. Как писали в социальных сетях, после похищения злоумышленники задели несколько машин во дворе дома. У женщины с собой был iPhone, который, судя по геолокации, может находиться примерно в километре от места похищения. Автомобиль последний раз якобы зафиксировали в районе ТЦ «ГринХаус».