Поиски пропавшего в Геленджике россиянина приостановили

В Геленджике приостановили поиски россиянина, пропавшего в открытом море на сапборде. Подробности о произошедшем появились в Telegram-канале Shot.

Отмечается, что 53-летнего Бориса Р. не могут найти четвертые сутки. 24 сентября поисковую операцию приостановили из-за штормового предупреждения о сильных ливнях, грозах и смерчах над морем.

По информации источника, турист приехал в отпуск вместе с семьей и жил в отеле в поселке Джанхот. Ежедневно он рыбачил на сап-доске, а 21 числа уплыл и не вернулся. По словам родственников россиянина, погода тогда была хорошей, со слабым ветром.

Ранее сообщалось, что местные спасатели организовали поиски туриста. Они вышли в море на катерах.