Жителя Ростова-на-Дону задержали за незаконное хранение оружия

Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего жителя Ростова-на-Дону. Его подозревают в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, сообщило региональное управление МВД России.

Отмечается, что правоохранителями были конфискованы и отправлены на экспертизу порядка трех тысяч патронов, гранаты, подствольный гранатомет к автоматическому оружию и два автомата Калашникова.

Кроме того, были изъяты семь магазинов и другие составляющие оружия. Против ростовчанина было возбуждено уголовное дело. Ранее схрон ВСУ с вооружением и боеприпасами из-за рубежа был обнаружен в ДНР.