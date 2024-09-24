Членов банды Басаева приговорили к длительным срокам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 24 и 25 годам заключения двух членов банды Басаева. Они обвинялись по уголовному делу о теракте, совершенном в Чеченской Республике в 2005 году, когда погибли 15 человек и 36 пострадали.

Нажмудина Дудиева приговорен к 24 годам, Ибрагим Донашев к 25 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.

В состав банды входили восемь человек, в том числе один сотрудник местного МВД. В июле 2005 года в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики около жилых домов члены банды припарковали автомобиль марки "УАЗ", начиненный взрывчаткой.

Чтобы привлечь внимание к машине, бандиты обстреляли ее из огнестрельного оружия и скрылись. После того, как на место происшествия прибыли правоохранители, было приведено в действие взрывное устройство. Погибли 10 полицейских, сотрудник ФСБ и четверо гражданских, еще 36 человек получили различные ранения.