В Алтайском крае упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал вблизи населенного пункта Верхозерное Алтайского края. Об этом сообщило в своем Telegram-канале МЧС России.

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По данным министерства, во время полета воздушное судно СП-30 зацепилось за линию электропередачи. На фото, которые публикует ведомство, видно, что самолет рухнул кабиной вниз и накренился на бок.

«На борту был только пилот, он не пострадал», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее пилот погиб в результате падения частного легкомоторного самолета в районе поселка Приозерный Алтайского края. В Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России уточнили, что по факту падения воздушного судна было возбуждено уголовное дело.