В Алтайском крае упал легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram.

По данным министерства, во время полета воздушное судно зацепилось за линию электропередачи. На снимках с места происшествия видно, что самолет завалился на кабину. При это следов серьезных повреждений не заметно.

На борту находился только пилот — от не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в сентябре в Подмосковье разбился самолет Алекс-251 во время испытательного полета. Жертвами крушения стали два человека – они находились в кабине.