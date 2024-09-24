Задержанный житель Биробиджана подтвердил, что был завербован СБУ для совершения терактов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Задержанный 23-летний житель Биробиджана подтвердил, что был завербован сотрудником СБУ для совершения терактов на территории России. Об этом он сообщил на видео, предоставленном ТАСС Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"В мессенджере Telegram завербован сотрудником СБУ. Получил задание провести террористические акты - поджог пункта по приему на военную службу по контракту и поджог релейного шкафа на ж/д пути", - сказал он.

Также на видео показаны кадры задержания агента и обнаруженный у него инвентарь для совершения терактов.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для СБУ данные об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункта отбора контрактников. Он признал вину и активно сотрудничает со следствием. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). По последней статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.