Задержанный житель Биробиджана подтвердил, что был завербован СБУ для совершения терактов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Задержанный 23-летний житель Биробиджана подтвердил, что был завербован сотрудником СБУ для совершения терактов на территории России. Об этом он сообщил на видео, предоставленном ТАСС Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В мессенджере Telegram завербован сотрудником СБУ. Получил задание провести террористические акты - поджог пункта по приему на военную службу по контракту и поджог релейного шкафа на ж/д пути", - сказал он.
Также на видео показаны кадры задержания агента и обнаруженный у него инвентарь для совершения терактов.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для СБУ данные об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункта отбора контрактников. Он признал вину и активно сотрудничает со следствием. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). По последней статье предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.