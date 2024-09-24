ФСБ задержали завербованного СБУ россиянина

ФСБ задержала 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для Службы безопасности Украины (СБУ) данные об объектах Минобороны РФ и планировал поджечь пункт отбора контрактников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

23-летнего россиянина завербовали через интернет. Действуя по указанию украинских спецслужб, он собирал разведывательную информацию, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта и диверсий на железнодорожных путях с помощью повреждения релейных шкафов.

Задержанный признал свою вину и активно сотрудничает со следствием. По месту жительства и в гараже молодого человека обнаружили приготовленные зажигательные смеси и средства связи, которые использовались для контактов с кураторами. Возбуждены уголовные дела по .1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии) и ст. 275 УК РФ (государственная измена). Россиянину грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.