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Ободранные обои и пестициды на полу: как жила семья, отравившаяся в Красноярском крае

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Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
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Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Холодильник в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
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Холодильник в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
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Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Коридор в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
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Коридор в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края

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Дом в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
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Дом в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
6/19
Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
7/19
Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
8/19
Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
9/19
Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края

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Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
10/19
Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
11/19
Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Одна из комнат доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
12/19
Одна из комнат доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
13/19
Одна из комнат в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
Холодильник в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
14/19
Холодильник в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края

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© Телеграм-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»
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© Телеграм-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»
Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
17/19
Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края
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© Телеграм-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»
Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления
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Кухня в доме в Красноярском крае, где жили четверо детей, погибших от отравления 
© Прокуратура Красноярского края

СК и прокуратура Красноярского края показали кадры из дома в селе Красная Сопка, где жила семья, в которой после отравления погибли четверо детей.

Жилище было не в лучшем состоянии. Во многих комнатах ободраны обои, на полу в детской — дырка в линолеуме. На кухне царит беспорядок. Кухонный гарнитур местами пошарпанный, столешница приобрела желтоватый оттенок. Морозильная камера в холодильнике, где, судя по всему, и хранились полуфабрикаты, которыми могла отправиться семья, грязная. На полу в кухне также стоит уличная обувь, на столе можно заметить пепельницу с окурками. Здесь же, на кухне, расположена стиральная машинка — на ней открытая пачка стирального порошка.

По последним данным, правоохранители рассматривают несколько версий случившегося: семья могла отравиться продуктами из магазина или теми, что произвела сама. Ранее стало известно, что родители держали подсобное хозяйство и домашних животных. Также следователи не исключают версию, что дети погибли из-за того, что в еду попал какой-то яд. На кухне нашли и изъяли неизвестное вещество в пакете без маркировки, а также антибиотик для крупного рогатого скота, который хранился в холодильнике. Кроме этого, эксперты исследуют пестициды, обнаруженные на полу.

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