Отец погибших под Красноярском детей объяснил, почему не дал им лекарство

Отец детей, погибших от отравления в Красноярском крае, объяснил, почему не дал им лекарство после появления первых симптомов. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Мужчина был единственным, кто выпил "Омепразол" после ухудшения состояния. Больше никто в семье лекарство не принимал.

Кадры из магазина, в котором накануне гибели детей мать покупала пельмени в Красноярском крае / Авторы: t.me/krpronws

Во время опроса он пояснил, что не дал таблетку детям, так как боялся им навредить. Его жена, которая находится на девятом месяце беременности также не стала пить "Омепразол", боясь навредить плоду.

По данным канала, следствие рассматривало версию, что в пищу могло попасть средство для уничтожения мух. Однако результаты экспертизы показали, что этого вещества не было ни у родителей, ни у детей.

Прокуратура назвала основную версию отравления семьи под Красноярском

Теперь проверяют наличие дихлофоса и антибиотиков. По данным СК РФ, в день отравления дом многодетной семьи обрабатывали дихлофосом.

Из-за отравления погибли четверо детей - 6, 11, 12 и 13 лет. Их родители выжили и пришли в сознание.

В квартире отравившейся семьи в Красноярском крае прошли обыски / Авторы: Прокуратура Красноярского края

Женщина на первом допросе рассказала, что не добавляла посторонних веществ во время приготовления.

Прокуратура сообщила, что проверит версию об отравлении семьи продуктами собственного хозяйства. В квартире был найдено сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.