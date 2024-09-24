У отравившейся семьи в Красноярском крае изъяли мобильные телефоны

У семьи в Красноярском крае, где погибли дети, изъяли мобильные телефоны
Правоохранители изъяли мобильные телефоны у членов семьи в Красноярском крае, в которой из-за отравления погибли четыре ребёнка.
Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным СК, в настоящий момент проводится осмотр мобильных телефонов с применением аппаратно-программного комплекса «UFED».
Ранее стало известно, что родители отравившихся детей находятся в удовлетворительном состоянии.
Они рассказали, что отец детей обрабатывал дом дихлофосом, а затем помещение незначительно проветривалось.
В результате отравления 21 сентября умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября — 11-летняя девочка, 23 сентября — 12-летняя девочка.
Расследование дела продолжается.