У отравившейся семьи в Красноярском крае изъяли мобильные телефоны

Правоохранители изъяли мобильные телефоны у членов семьи в Красноярском крае, в которой из-за отравления погибли четыре ребёнка.

Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным СК, в настоящий момент проводится осмотр мобильных телефонов с применением аппаратно-программного комплекса «UFED».

Ранее стало известно, что родители отравившихся детей находятся в удовлетворительном состоянии.

Они рассказали, что отец детей обрабатывал дом дихлофосом, а затем помещение незначительно проветривалось.

В результате отравления 21 сентября умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября — 11-летняя девочка, 23 сентября — 12-летняя девочка.

Расследование дела продолжается.