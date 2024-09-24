В Мьянме около 400 человек стали жертвами наводнений

Около 400 человек погибли и 89 пропали без вести в Мьянме в результате наводнений в разных регионах страны, вызванных последствиями тайфуна "Яги".

Об этом говорится в информационном бюллетене Государственного административного совета.

"Наводнения, вызванные проливными дождями, затронули 54 населенных пункта в девяти регионах и штатах, что составляет одну шестую или 16% 330 населенных пунктов в стране. <...> Всего погибли 384 человека, 89 пропали без вести", - говорится в сообщении.

В Мьянме в период сезона дождей, который длится в стране с мая по ноябрь, часто происходят наводнения и оползни. В этот период реки выходят из берегов, затапливая населенные пункты. Всего в разных регионах страны стихия полностью разрушила более 2 тыс. домов, около 3,5 тыс. повреждены. Несколько сотен тысяч человек были эвакуированы.