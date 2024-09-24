По делу экс-замминистра обороны арестовали недвижимость на 82 миллиона

По делу бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова арестовали земельный участок площадью 82 тысячи «квадратов», загородный дом в 2,5 тысячи квадратных метров и баню на 420 «квадратов» в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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По данным РИА Новости, все арестованное имущество оформлено на ООО «Волжский берег». В качестве руководителя этого ООО указан еще один обвиняемый по делу - Сергей Бородин. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на оценки базы недвижимости, кадастровая стоимость земельного участка составляет минимум 44 миллиона рублей, а дом стоит минимум 38,6 миллиона.

В апреле стало известно о задержании Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что речь идет о взятках на сумму около миллиарда рублей, вину Иванов не признает.

По версии следствия, фигуранты дела «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны. Источник ТАСС в правоохранительных органах https://tass.ru/proisshestviya/20643685 сообщал, что суд наложил арест на все имущество, зарегистрированное на Иванова, его супругу, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных.