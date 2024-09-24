Прокуратура назвала основную версию отравления семьи под Красноярском

Основной версией отравления семьи, в которой погибли четверо детей в Красноярском крае, стало отравление дихлофосом. Об этом сообщили РИА Новости в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в рамках экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома.

"Это сейчас основная версия", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил название средства, которым обрабатывался дом. Это дихлофос "Варан".

Сестра рассказала об одной детали на кухне отравившейся семьи в Красноярском крае

Для установления точной причины отравления подключены эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.

Инцидент произошел вечером 20 сентября. После ужина многодетная семья почувствовала себя плохо. Их доставили в больницу с симптомами сильного отравления.

Четверо детей умерли. Их родители выжили и пришли в сознание. Мать семьи находится на девятом месяце беременности.

По данным СК РФ, в день трагедии квартиру семьи обработали дихлофосом. Дети в тот момент были на улице.