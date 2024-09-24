Сослуживцев арестованного Пашаева вызвали в Москву

Троих сослуживцев бывшего адвоката Эльмана Пашаева вызвали из зоны СВО в качестве свидетелей в Москву, сообщили в силовых структурах ДНР.

«Часть свидетелей увезли в Москву, вызвали и увезли. Как минимум трёх человек в качестве свидетелей», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Mash передавало, что Пашаеву грозит дисциплинарное взыскание или даже увольнение из армии за то, что он своевольно покинул воинскую часть. Бойцы рассказали, что «ни разу не видели» его в бою на технике.

18 сентября Московский гарнизонный военный суд заключил Пашаева под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным источника RT, он ранее получил около 45 млн рублей от мужа блогера Елены Блиновской за обещание освободить их обоих от уголовной ответственности.