Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской НПО «Фонд 24.02»

Деятельность украинской НПО Благодiйна органiзацiя «Фонд 24.02» признана нежелательной на территории России.

Об этом заявили в Генпрокуратуре.

«Фонд, созданный в Киеве в 2023 году, стал прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов. Он активно поддерживает ВСУ, распространяет недостоверные сведения о ходе специальной военной операции и призывы к терроризму», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что фонд открыто призывает к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды.