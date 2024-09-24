Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской НПО «Фонд 24.02»
Деятельность украинской НПО Благодiйна органiзацiя «Фонд 24.02» признана нежелательной на территории России.
Об этом заявили в Генпрокуратуре.
«Фонд, созданный в Киеве в 2023 году, стал прибежищем для покинувших нашу страну лжепатриотов и русофобов. Он активно поддерживает ВСУ, распространяет недостоверные сведения о ходе специальной военной операции и призывы к терроризму», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что фонд открыто призывает к объединению всех, кто разделяет экстремистские взгляды.