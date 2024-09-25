В деле бывшего замглавы Минобороны Иванова появилась явка с повинной

Явка с повинной появилась в уголовном деле экс-замглавы минобороны России Тимура Иванова и других фигурантов.

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Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Есть фигурант, который обратился к следствию с явкой с повинной по каким-то эпизодам деятельности Иванова. Явка была сделана при связанных с уже имеющимися обвинениями», — сказал источник.

До этого адвокат обвиняемого во взяточничестве Тимура Иванова Мурад Мусаев заявил об адаптации его подопечного к условиям содержания в следственном изоляторе.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Иванова по делу о получении взяток в особо крупном размере. Будучи заместителем министра обороны РФ, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Иванов не признает свою вину, утверждая, что в его поступках отсутствует состав преступления, так как действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений. По мнению экс-чиновника, уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность замминистра.