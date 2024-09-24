В Приморье родителей просят лично забирать школьников из-за нападения медведя

Администрация Пожарского муниципального округа в Приморском крае запретила школам отпускать учеников домой без сопровождения родителей после инцидента с нападением медведя на двух мужчин в дачном массиве. Как сообщается в телеграм-канале администрации округа, жителям рекомендуется не посещать первый и второй микрорайоны Лучегорска.

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Следственное управление СК РФ по Приморскому краю начало проверку обращения о гибели двух мужчин после нападения медведя в дачном массиве Пожарского района Приморья под Лучегорском. Выдано разрешение на отстрел хищника.

"В связи со сложившейся ситуацией просим вас избегать посещения перового и второго микрорайонов Лучегорска. Уважаемые родители, после уроков заберите детей со школы. Самостоятельно школьников не отпускают. Мы понимаем, что это неудобно, но безопасность превыше всего", - говорится в сообщении.

Уточняется, что охотнадзор в настоящее время проводит работы на береговой линии озера. Вооруженные сотрудники полиции совершают рейды на машинах с целью не допустить медведя в поселок.

Как сообщили ТАСС в охотнадзоре Приморского края, специалисты проверяют обращение из Лучегорска о нападении медведя на собачий приют. "Специалисты отправились на место, чтобы проверить, что именно там случилось. Пока говорить о подтверждении рано", - сообщили в службе.