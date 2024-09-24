В Хабаровском крае тушат лесной пожар у поселка Алонка

Сотрудники лесопожарных формирований в Хабаровском крае тушат возгорание на площади 9 га, возникшее у поселка Алонка в Верхнебуреинском районе. Об этом ТАСС сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

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"Зарегистрирован пожар на площади девять гектаров в 10,5 километра северо-западнее поселка Алонка в Верхнебуреинском районе", - проинформировали в ведомстве.

Очаг возник по вине местных жителей, к тушению привлечены шесть человек, задействована пожарная машина. Также в работе два воздушных судна.

Накануне в региональном правительстве сообщали о ликвидации всех природных очагов. На прошлой неделе в Солнечном, имени Полины Осипенко, Ванинском и Верхнебуреинском районах действовали шесть пожаров. Их общая площадь составляла 94,5 гектара. Главная причина возникших возгораний - человеческий фактор. На территориях Амурского, Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского и Хабаровского районов, а также в Охотском округе в настоящее время продолжает действовать особый противопожарный режим в лесах. Он накладывает ограничения на проведение любых огневых работ, также запрещается разводить костры.

Всего с начала сезона в Хабаровском крае произошло 367 пожаров на общей площади 283 686,4 гектара.