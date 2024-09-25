Напавшим на офис Wildberries грозит заключение вплоть до пожизненного срока

Участникам нападения на офис Wildberries в Москве грозит срок заключения вплоть до пожизненного, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

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Басманный суд столицы арестовал 30 человек, им предъявлены обвинения по пяти статьям. «За три из них предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — говорится в материалах.

В документах также отмечается, что обвиняемые «осознанно пошли против общественной безопасности и общественного порядка» в присутствии сотрудников полиции. Суд считает фигурантов склонными к совершению противоправных действий.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Участников нападения задержали, среди них оказался и муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав. Ему предъявили обвинения по четырем уголовным статьям.