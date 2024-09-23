Женщина избила младенца в коляске в Нижнем Новгороде

В управлении МВД по Нижнему Новгороду сообщили, что полиция города начала проверку в отношении местной жительницы, которая несколько раз ударила годовалую дочь по лицу и голове, когда везла того в коляске.

Отмечается, что сотрудники полиции установили ее личность, а также проверили место проживания. Ей оказалась 39-летняя мать-одиночка, которая на момент прибытия полиции находилась в нетрезвом состоянии. При этом проверка показала, что состояние квартиры находится на удовлетворительном уровне, а ребенок получает все необходимое для развития.

«Санитарное состояние жилища удовлетворительное, у ребенка есть все необходимое для проживания и развития, однако на момент проверки мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим обстоятельством девочка была помещена в больницу, о чем уведомлены уполномоченные органы», — сообщили в МВД.

Ранее мать с дочерью потерялись в лесу во время сбора грибов под Кемеровом.