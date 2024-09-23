В Дагестане обнаружили подземные майнинг-фермы для добычи криптовалюты

Владельцы крупных майнинг-ферм в Дагестане для обхода закона стали устанавливать аппараты для незаконной добычи криптовалюты под землей, рассказали в правительстве республики. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В правительстве пояснили, что премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании по подготовке объектов энергетики и ЖКХ к зиме отметил, что вопросам борьбы с незаконным майнингом в республике следует уделить больше внимания и сил всех ответственных служб.

«Владельцы установок для незаконной добычи криптовалюты придумывают новые методы обхода закона — устанавливают майнинг-фермы под землей или используют передвижные установки», — уточнил политик.

В пресс-службе пояснили, что накануне в Сергокалинском районе была обнаружена крупная подземная ферма. На ней располагались 15 аппаратов для добычи криптовалюты.

Напомним, что в январе 2022 года силовики обнаружили в Дагестане сеть из 17 майнинг-ферм. Общая стоимость техники достигала 0,5 млрд рублей.

В августе 2023 года в пресс-службе «Россети Северный Кавказ» заявили, что за полтора года в регионе пресекли незаконную деятельность 36 ферм по добыче криптовалюты. Ущерб от майнинг-хищений электроэнергии составил около 160 млн рублей.